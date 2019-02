Enorme eik valt rakelings langs appartementencomplex: 'Ik hoorde een harde, doffe klap'

Jeroen Imbos staat maandagavond samen met andere bewoners van de appartementen naar de omgevallen boom te kijken. De grote kluit steekt meters de lucht in. Imbos woont in het oude, gerenoveerde klooster op het Landgoed Eikenburg, waar de bomen vlakbij staan. “We schrokken er wel van. Eerst dacht ik nog dat er een balkon naar beneden was gevallen”, zegt Imbos. Een omgevallen boom was niet het eerste waar Imbos aan dacht na het horen van de klap.

Bang

Toch is hij wel vaak bang dat de bomen rondom het appartementencomplex omvallen. “Trudo, de verhuurder van de appartementen, heeft een controle uitgevoerd om te kijken of de bomen snel om kunnen vallen en daardoor gevaarlijk zijn”, legt Imbos uit. “Dat bleek niet het geval, dus daar gingen wij vanuit.”

Imbos zegt de afgelopen dagen niks aan de bomen bij zijn appartement gemerkt te hebben. Toch viel een van de enorme en bovendien oude bomen in de straat toch om. “We willen Trudo graag nog een keer spreken en zorgen dat ze het terrein nog een keer controleren.”