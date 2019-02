Stem SP is doorslaggevend voor fusie Nuenen met Eindhoven: 'De bevolking is overduidelijk geweest'

NUENEN - Provinciale Staten nemen op vrijdag 22 februari een beslissing over de fusie van Nuenen met Eindhoven. Als het aan de SP ligt, en die partij heeft de doorslaggevende stem, is de fusie van de baan. “De bevolking van Nuenen is overduidelijk geweest.”

De fractievoorzitters van de Brabantse politieke partijen hebben maandagavond besloten dat de fusie volgende week vrijdag besproken wordt. Aanleiding was het Nuenense burgerinitiatief tegen de gedwongen herindeling.

Handtekeningen

Het actiecomité Nuenen Zelfstandig kreeg het herindelingsvoorstel met 1485 handtekeningen terug op de agenda van Provinciale Staten. Doel van het burgerinitiatief is het fusieproces definitief te laten klappen.

“Het is al een aantal keren in het woordvoerdersoverleg bespreken. Daar bleek dat er onvoldoende draagvlak voor de fusie is”, vertelt Gerda Hekker van actiecomité Nuenen Zelfstandig. “Dan moet je een voorstel niet gaan uitstellen totdat je denkt dat er wel voldoende draagvlak is. Dan moet je het voorstel gewoon intrekken.”

SP bepaalt

SP voorman Nico Heijmans twijfelt of er volgende week vrijdag daadwerkelijk gestemd gaat worden. “Als er gestemd wordt, stemmen wij tegen de fusie. Naar mijn idee is er al een besluit genomen. Er is gewoon geen meerderheid voor die herindeling.”

De oppositie in Provinciale Staten is tegen de fusie. Coalitiepartij SP heeft de doorslaggevende stem en ook die neigt naar 'tegen de fusie'.

Ook Hekkers van het burgerinitiatief is optimistisch. “Het burgerinitiatief is nu toegelaten. Ze zijn verplicht om een besluit te nemen. Theoretisch is alles mogelijk , maar je moet ook vertrouwen hebben in de politiek partijen en waar ze voor staan.”