Hennepknippers opgepakt, drie anderen vluchten via balkon

TILBURG - Agenten hebben maandag in een flat aan de Mascagnistraat drie mannen opgepakt. Ze werden op heterdaad betrapt, terwijl ze hennep aan het knippen waren. Er is ruim 25 kilogram hennep in beslag genomen.

Geschreven door Malini Witlox

De wijkagent ging met een collega naar de woning. Toen de 55-jarige bewoner de deur opendeed, roken de agenten meteen een sterke henneplucht. Op dat moment zagen ze drie mensen naar het balkon vluchten. Op de bank in de woonkamer zaten twee mannen en op tafel lag een enorme berg gedroogde hennep. Die mannen zijn net als de bewoner aangehouden. De drie mensen die via het balkon op de vlucht sloegen, zijn nog niet gepakt.