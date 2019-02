Efteling vernieuwt Oude Tufferbaan, de bekende gele en blauwe T-Fords verdwijnen

KAATSHEUVEL - Bijna alle Brabanders groeiden ermee op. Als peuter of kleuter reden ze rondjes op het 580 meter lange parcours van De Oude Tufferbaan in de Efteling. Na 35 jaar is de attractie hard toe aan vernieuwing.

De bekende gele en blauwe T-Fords verdwijnen. Ze worden vervangen door pick-ups en andere auto's met plek voor vier personen per voertuig. Ook wordt de attractie interactiever.

Vanaf half april rij je op De Oude Tufferbaan door een oud-Hollands landschap, aldus de Efteling. Onderweg kom je verschillende scènes met boerderijdieren tegen. De dieren reageren op de claxons van de voertuigen.

In de pick-ups zitten bij regen alleen de chauffeurs droog, in de andere auto's heeft niemand last van regen. Ook nieuw: tijdens de rit hoor je straks een liedje.



Door gebruik te maken van een dubbel instapsysteem, waarbij gasten per twee auto’s instappen, wordt de capaciteit vergroot, zegt de Efteling. Het vervangen van de voertuigen en het besturingssysteem kost 1,8 miljoen euro. De Oude Tuffer werd in 1984 geopend.



De Fordjes van de attractie zullen volgens de Efteling worden afgevoerd. Mogelijk houdt het park er één of twee apart, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

