Man zwaargewond na val van fiets, traumaheli opgeroepen De man viel van zijn fiets op de Medicijnstraat in Oss (112journaal/Smits Multimedia)

OSS - Een man is dinsdagochtend in Oss zwaargewond geraakt toen hij van zijn driewielfiets viel. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marlou van den Broek

De man viel rond half elf op de Medicijnstraat van zijn fiets. Een traumahelikopter werd opgeroepen om het ambulancepersoneel te assisteren. Hoe hij van zijn fiets kon vallen en wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend. Volgens een omstander ging het om een eenzijdig ongeluk en waren er geen andere voertuigen bij betrokken.