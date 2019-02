Deel dit artikel:













Bloed, Zweet & Zand: zo ging het eraan toe tijdens de Dakar Rally van Team de Rooy [DOCUMENTAIRE] Tegenspoed voor Team de Rooy tijdens de Dakar Rally 2019.

PERU - Team de Rooy begon met grote ambities aan de Dakar Rally. De overwinning bij de trucks, dat was het doel. En misschien wel met meerdere De Rooy-vrachtwagens op het podium. Het liep anders, zo is te zien in de Omroep Brabant-documentaire Bloed, Zweet & Zand.

Geschreven door Ronald Strater

Verslaggevers Twan Spierts en Ronald Sträter zaten begin januari tijdens de Dakar Rally twee weken 'embedded' bij Team de Rooy. Keihard werken, crashen en boos zijn

Ze legden in het Zuid-Amerikaanse Peru vast hoe de monteurs dag en nacht keihard werkten om de trucks klaar te maken voor vertrek. Maar je ziet ook hoe Ton van Genugten onderweg zijn raam verloor, hoe Maurik van den Heuvel crashte in de zandduinen en waarom Gerard de Rooy zo boos was op zijn teamgenoot Federico Villagra. Daarnaast proberen ze antwoord te geven op de vraag: waar ging het mis? Bekijk hieronder de documentaire:

De documentaire Bloed, Zweet & Zand - de Dakar van Team de Rooy is woensdagavond vanaf 18.00 uur ook ieder uur te zien op Omroep Brabant TV. Alle verhalen uit de Dakar Rally nog een keer teruglezen? Check onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.