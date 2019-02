Bomen rond Eikenburg opnieuw gecontroleerd na omvallen grote boom

Jos Goijaerts van Sint Trudo is 'onaangenaam verrast door het omvallen van de enorme boom. "Twee jaar geleden hebben we honderd bomen weggehaald na een controle. En nu valt deze boom toch om."

Goijaerts vindt het vreemd dat dit zomaar kan gebeuren. "Hier willen we het bedrijf dat destijds de controle heeft gedaan, nog wel even over spreken."

Enorm geschrokken

In het oude klooster op Landgoed Eikenburg heeft Sint Trudo zeventig appartementen gebouwd. Het enorme gebouw is omgeven door grote, oude bomen.

De bewoners zijn enorm geschrokken. Een van hen, Jeroen Imbos zegt niet te hebben gemerkt dat de omgevallen boom er slecht bij stond. "Trudo heeft die bomen gecontroleerd en er was geen gevaar. Maar nu deze boom is omgevallen, willen we graag een gesprek. Ook willen we dat ze de bomen opnieuw controleren."