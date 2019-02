Actiegroep strijdt tegen bomenkap op landgoed Tilburg, kap was volgens architect volgens de regels

TILBURG - Hadden de bomen op het Tilburgs landgoed Heidepark wel of niet gekapt mogen worden. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar over de vraag of een vergunning nodig was. "Volgens de uitvoerende partij die de bomen heeft gekapt, was het niet nodig. Daar ben ik op afgegaan", zegt de landschapsarchitect. "De kap was niet volgens de regels", aldus de stichting Stadsbomen Tilburg. Intussen hebben de kettingzagen hun werk gedaan.

Middenin het bos hangt een protestbord. 'Hier verdwijnen de bomen bij bosjes' is er met een dikke zwarte stift op geschreven. Het bord is gemaakt door de actiegroep Vredelust. Die maakt zich zorgen over de bomenkap op het Tilburgs landgoed Heidepark. Dinsdag kwam de gemeente kijken. "Die schrok ook van de omvang van de bomenkap. Het is niet volgens de regels, maar het leed is al geschied. De actiegroep is nu ook meer een rouwgroep", aldus voorzitter Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg.

Zondag kwamen de leden van de actiegroep nog samen in het bos op het landgoed, vertelt stadsimker Marcel Horck. "In de stromende regen, maar we wilden even poolshoogte nemen en de borden ophangen."

Restaurant

Twee weken geleden startte de bomenkap. Het terrein rond villa Heidepark (de actiegroep is vernoemd naar de vorige villa met de naam Vredelust) wordt gerenoveerd. Horck: "De huidige drie eigenaren willen van de villa een restaurant maken. Op zich een mooi initiatief, want die villa werd al jaren verwaarloosd. Maar is het dan nodig om alle bomen te kappen? Die worden namelijk niet gekapt om plaats te maken voor het restaurant. Het gaat puur om uitdunning, zodat het restaurant vanaf de Bredaseweg goed zichtbaar is."

Het terrein ligt buiten de bebouwde kom en valt onder de Boswet. Voor kleine bomen met een diameter tot 40 centimeter is geen vergunning nodig, maar volgens Horck zijn ook veel grote dikke monumentale bomen gekapt. "Ik heb mijn laars erop gezet, ik heb maat 42 en die laars leek piepklein. Die bomen zijn wel een meter dik. Het duurt honderd jaar voordat een boom zo groot is en in drie minuten liggen ze om. De wereld staat op zijn kop als er bomen in Brazilië verdwijnen, maar in Nederland kappen we op jaarbasis volgens mij meer dan daar."

Dat het bos verandert in een tuin heeft veel gevolgen voor de insecten zoals de solitaire bij en vogels, aldus de imker. "Die populatie gaat hierdoor achteruit."

Bomendak

"Vandaag zijn we samen met landschapsarchitect Maarten Grasveld die het nieuwe plan ontworpen heeft en enkele medewerkers van de gemeente gaan kijken", vertelt Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen. "In de wet staat dat je wel een open plek mag maken door kap, maar dat het bomendak binnen een paar jaar weer moet dichtgroeien. Hier is zoveel gekapt dat dat duidelijk langer gaat duren. De architect wilde meer licht, maar naar onze mening is het bos te open geworden. We zijn echter al te laat. De kettingzagen zijn stil. Er is geen vergunning gevraagd, we kwamen er ook te laat achter."

Grasveld zelf zegt dat er volgens de aannemer die de bomen heeft gekapt, geen vergunning nodig was. "Omdat het om onderhoud gaat.Ik ben op zijn mening afgegaan. Onderhoud was ook echt noodzaak. De bomen waren in heel slechte staat, er was 20 jaar niets aan gedaan. We willen het oorspronkelijke padenplan herstellen. Het terrein wordt openbaar toegankelijk. Dan moet je als eigenaar de veiligheid garanderen, er mag niet zomaar een tak naar beneden vallen."



Inheemse bomen

Volgens de architect zijn er vooral Amerikaanse Eiken verdwenen. "Die horen er eigenlijk ook niet thuis. We vervangen deze boom door inlandse bomen zoals Nederlandse Eiken, Lindebomen en heesters. Die worden in het najaar geplant."



Volgens het ontwerpplan moet ook de monumentale laan met bomen vlakbij de villa worden gekapt. "Daar zijn we in overleg met de gemeente over en ik wil ook de Stichting Stadsbomen erbij betrekken. Als ik had geweten dat die stichting bestond, had ik ze er eerder bij betrokken. Ik snap dat communicatie belangrijk is, bij bomenkap komen altijd emoties los."