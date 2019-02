Deel dit artikel:













Belgische auto zwaar beschadigd bij ongeluk op A58, zwangere bestuurster naar ziekenhuis Foto: Tom van der Put / SQ Vision De auto heeft veel schade Foto: Tom van der Put / SQ Vision

ULVENHOUT - Een Belgische auto is dinsdagmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 bij Ulvenhout. De bestuurster was een zwangere vrouw en zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Christel van der Meer

De auto zit aan de voor- en achterkant flink in elkaar. Ook de vrachtwagen is beschadigd en volgens een fotograaf ter plaatse is ook de vangrail geraakt. File en omleiding

Het ongeluk gebeurde op de A58 van Breda naar Tilburg, ter hoogte van knooppunt Galder. Een rijstrook was een tijd dicht en daarom kon het verkeer beter omrijden. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open.