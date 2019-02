Vrouw tijdens nieuwjaarsnacht aangereden in Oss: vijf jaar cel geëist

Dinsdagmiddag zag het slachtoffer de verdachte weer in de rechtbank in Den Bosch. De advocaat van het slachtoffer las haar verklaring voor. De vrouw heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan het ongeluk overgehouden en kan nog steeds niet zelfstandig voor haar kinderen zorgen. “Wat moet mijn zoon toen gedacht hebben. Toen jij me aanreed, me overreed, en doorreed.” De vrouw slaapt nog steeds slecht en kan moeilijk tegen prikkels. De verdachte was ook aanwezig in de rechtszaal.





Aanrijding

De 28-jarige vrouw uit Oss raakte ernstig gewond toen ze werd geschept door een bestelbusje op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen dat op straat lag. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op.

De politie vond later pas het bestelbusje in het Gelderse Stroe. De verdachte werd die dag ook aangehouden. De verdachte gaf in de rechtbank aan dat hij vier biertjes had gedronken. Hij had ook een ongeldig rijbewijs bij zich.

Roekeloos rijden

Voor het ongeluk met de vrouw reed de verdachte ook al tegen een andere auto. Hij stapte toen niet uit, maar reed door. Na dat ongeluk reed hij op de Berghemseweg; een weg waar je 30 kilometer per uur mag rijden. De verdachte reed daar echter 60 of 70 per uur. De man zag het slachtoffer niet, reed haar aan en reed door. “Ik weet niet waarom ik haar over het hoofd heb gezien.”

Beelden van de aanrijding

Tijdens de zitting werden beelden getoond van de aanrijding. Het slachtoffer gaf aan dat ze het niet wilde zien en keek de andere kant op. De verdachte kon zich niet goed meer herinneren wat of er gebeurd was. “Ik denk dat ik in mijn hoofd helemaal dood geweest ben. Het is een zwart gat.”

Later bleek dat er ook kinderporno was gevonden op de tablet van de man. Tijdens de rechtszaak wil de rechter daarop ingaan, maar dat wilde de verdachte niet. “Ik weet daar niets van. Jullie lopen me als een pedofiel af te zetten."

Niet de eerste keer

De verdachte heeft een verleden met rijden onder invloed en doorrijden na een ongeluk. Hij is daar al eerder voor veroordeeld. “Ikzelf stap de rest van mijn leven niet meer achter het stuur”, gaf de verdachte in de rechtszaal aan.

