Willem Holleeder leert Brabants in de gevangenis en zegt houdoe

Dit blijkt uit een vandaag online gezette transcriptie van het gesprek dat de twee hadden in 2011. Toen zat Holleeder weliswaar in PI De Schie, in Rotterdam. Eerder zat hij wel vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de PI Vught. Daar ging hij in hongerstaking omdat hij het regime in de EBI te streng vond.

Houdoe van Holleeder als afsluiter van het gesprek. Beeld: transcriptie

Van wie 'De Neus' het houdoe heeft geleerd, blijft gissen. Is het een medegedetineerde? Die kans is klein. Want veel van de bekende gedetineerden in de EBI, zoals Mohammed B. die filmmaker Theo van Gogh vermoordde en cokehandelaar Richard R., komen van boven de rivieren.

Cel dicht

Dus moet het haast wel van gevangenisbewaarders zijn. Zeggen zij houdoe als ze de celdeur van Holleeder dichtdoen? Of zwaaien ze hem uit met een ‘houdoe’ als hij voor een zitting naar de rechtbank moet?

Hoe hij het houdoe heeft geleerd, dat blijft dus de vraag. Maar we kunnen wel stellen dat als je maar lang genoeg in Brabant bent, je vanzelf een beetje Brabants wordt. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet.