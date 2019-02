Lucille Werner zoekt minister van Gehandicaptenzaken: 'Hét gezicht voor twee miljoen mensen'

EINDHOVEN - Lucille Werner gaat in een televisieprogramma van de KRO-NCRV op zoek naar een minister van Gehandicaptenzaken. Voor de mensen met een handicap in Nederland is er volgens haar geen duidelijk aanspreekpunt waar zij terecht kunnen. "We hebben iemand nodig die zich met hart en ziel gaat inzetten voor deze groep!"

Volgens de Eindhovense presentatrice hebben twee miljoen mensen in Nederland een handicap en daardoor minder kans op een baan. Ook zouden zij daardoor minder goed onderwijs kunnen volgen en minder sociale contacten hebben. "Die twee miljoen Nederlanders hebben geen gelijke kansen en ook geen duidelijk aanspreekpunt: iemand die voor hen opkomt en weet waar de pijnpunten zitten", vertelt Werner in radioprogramma Afslag Zuid.

Te groot

De zoektocht naar een minister voor Gehandicaptenzaken wordt vastgelegd in een televisieprogramma van de KRO-NCRV op NPO 1, dat op 24 mei wordt uitgezonden. "Het ministerie doet nu goed haar werk hoor", zegt Werner. "Maar het versnippert te veel. De groep mensen waar het over gaat, is gewoon te groot."

LEES OOK: Noortje van Lith wil een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, vandaag deed ze haar verhaal

Werner heeft in samenwerking met de KRO-NCRV een oproep geplaatst waar kandidaten op kunnen reageren. "Er volgt dus binnenkort een procedure van cv's doornemen en sollicitatiegesprekken voeren. Het is echt een gave functie: diegene die de minister van Gehandicaptenzaken wordt, gaat content maken voor de omroep over dingen die nu al goed gaan, maar gaat daarmee ook de pijnpunten in beeld brengen. We hebben dus iemand nodig die goed kan motiveren, overtuigen en die ook af en toe een pain in the ass kan zijn!"

LEES OOK: Gehandicapte Noortje schrijft weer brief aan Rutte: 'Bent u wel voor gelijke rechten?'

Fictief

Natuurlijk wordt de gekozen minister niet echt minister. "Zo werkt het helaas niet in Nederland, maar we hopen dat er door dit programma wel nagedacht gaat worden over een algemeen aanspreekpunt voor gehandicapten in Nederland", zegt Werner.