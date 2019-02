Deel dit artikel:













Twee vrachtwagens botsen bij uitrit DAF in Eindhoven: een bestuurder naar het ziekenhuis Twee vrachtwagens botsen tegen elkaar voor uitrit DAF (Foto: Danny van Schijndel)

EINDHOVEN - Bij DAF aan de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een vrachtwagen tegen een andere vrachtwagen aangereden. De witte vrachtwagen kwam het terrein af gereden en zag daarbij waarschijnlijk het andere voertuig over het hoofd. Een bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De witte vrachtwagen wilde het terrein afrijden en de Hugo van der Goeslaan inslaan maar botste daarbij tegen de zijkant van de andere vrachtwagen aan. Beide trucks raakten daarbij zwaar beschadigd. Zowel de brandweer als een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder van het witte voertuig is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De straat werd afgezet.