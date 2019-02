Langdurig vermiste Emil Szymborski (19) overleed door hartstilstand

HELMOND - De Poolse Emil Szymborski, die vorig jaar na een maandenlange vermissing dood werd gevonden in een weiland in Helmond, overleed door een hartstilstand. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Dit zou zijn gebleken na onderzoek van het Nederlands Forensich Instituut, meldt Emils familie aan de krant.

Over de vermissing en de dood van Emil (19) werd veel gespeculeerd. Er werd zelfs gezegd dat iemand hem om het leven had gebracht. Uit forensisch onderzoek blijkt dat er zeker geen sprake was van een misdrijf, aldus het ED.

Gevonden

Na 2,5 maanden werd Emil op 26 maart 2018 gevonden op een afgelegen plek aan de Steenovenweg in Helmond, vlakbij de Automotive Campus. Het Nederlands Forensisch Instituut kan verder niets zeggen over het inhoudelijke onderzoek. Het is niet duidelijk of er iets uit toxicologisch onderzoek is gekomen.