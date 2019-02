Vestdijk in Eindhoven krijgt tijdelijke evenementenvloer voor carnavalsoptocht

EINDHOVEN - De Vestdijk in Eindhoven krijgt tijdens carnaval een ‘duurzame, herbruikbare evenementenvloer’ zodat de carnavalsoptocht toch over de Vestdijk kan. Het publiek kan gebruikmaken van deze tijdelijk vloer, de wagens rijden op de bestaande geasfalteerde rijbaan.

De Vestdijk in Eindhoven is opengebroken in verband met een herinrichting. Carnavalsvierders én politici vroegen zich af hoe dat nou moest tijdens carnaval. Het college had plannen om de Vestdijk tijdelijk te asfalteren, maar dat zou 37.000 euro kosten en niet duurzaam zijn.

Oplossing

De oplossing is nu gevonden in de evenementenvloer. Volgens burgemeester en wethouders heeft deze vloer voldoende draagkracht en ontstaat er een veilige Boulevard Carnavalesk in Eindhoven.

De platen worden normaal gesproken gebruikt voor tijdelijke parkeerplaatsen of wegen. Volgens de gemeente zorgt de constructie voor voldoende ruimte voor het publiek. De gemeente noemt de route via de Vestdijk ‘het meest kostenefficiënt’, maar wat de precieze kosten zijn van deze oplossing, is niet bekendgemaakt.