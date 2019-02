'Hoe moeten wij dit opruimen?' Vraagtekens manege-eigenaren bij opruimplicht paardenpoep Moerdijk

Een ruime meerderheid nam donderdag een amendement aan van coalitiepartij VVD om de opruimverplichting in de algemene plaatselijke verordening (apv) op te nemen. "Wij eisen van hondenbezitters ook dat zij hun poep opruimen. Dan is het ook niet zo raar om dat van ruiters te vragen", zegt VVD-raadslid Danny Dingemans. "Je moet het zien als een soort statement. We gaan er geen boa's op zetten, maar hopen dat ruiters nu snappen dat je nu je eigen poep moet opruimen.

Vragen

Wim Bisschops van Hippisch Centrum Langeweg kan zich wel vinden in de opruimplicht, maar vraagt zich wel af hoe hij de paardenpoep moet opruimen. "Als je met iemand bent, kan het uitstekend. Want dan kan één iemand op de paarden letten en de ander kan dan de poep opruimen. In je eentje wordt het lastiger. Natuurlijk, je kan afstappen en het aan de kant vegen. Maar dan heb je weer poep aan je schoen", zegt Bisschops met een vies gezicht.

Ook zet Bisschops de nodige vraagtekens bij het handhaven van de opruimplicht. "Ik vraag mij echt af hoe ze dit willen controleren. Ik denk dat het niet te handhaven is. Je kunt jezelf afvragen of dit een nuttige regel is."

Geen BOA's

De vraag is inderdaad hoe de gemeente de opruimverplichting denkt te handhaven. Dingemans: "We zullen het handhaven door mensen op heterdaad te betrappen. Of als ruiters continue op dezelfde plek hun poep laten liggen, dan zouden we het ook kunnen opsporen."