Zakkenrollers beroven man met 'voetbaltruc', wie herkent deze dieven? [VIDEO] Een zakkenroller in Breda deed een 'voetbaltruc' om de telefoon van zijn slachtoffer te stelen. (Foto: Opsporing Verzocht)

BREDA - Een 19-jarige man is beroofd op het centraal station in Breda. Twee zakkenrollers deden net alsof ze een 'voetbaltrucje' uithaalden. Het slachtoffer had zo niet in de gaten dat zijn telefoon werd gestolen.

Geschreven door Edwin Vossen

Op bewakingsbeelden is te zien hoe het 19-jarige slachtoffer door de poortjes van het treinstation in Breda loopt. Vlak achter hem lopen de twee dieven. Ze tikken hem op de schouder en proberen een grapje uit te halen. Een van de twee zakkenrollers zet de benen van het slachtoffer vast en grijpt vervolgens naar zijn telefoon. Nog voordat de 19-jarige jongen weet wat er aan de hand is, gaan de twee verdachten ervan door. Shirt verhullen

De man die het voetbaltrucje uithaalt, draagt een fel, geel shirt. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe hij dit snel probeert te verhullen door er een zwart vest overheen te trekken. De politie is op zoek naar de twee daders. Beiden mannen hebben een lichtgetinte huidskleur. De dieven zijn ongeveer twintig jaar oud.