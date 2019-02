Deel dit artikel:













Dieven stelen geliefde muntencollectie van 80-jarige verzamelaar

BEST - Bij een woninginbraak in Best hebben dieven vorige maand een verzameling zilveren munten gestolen. De muntencollectie heeft een grote emotionele waarde voor het 80-jarige slachtoffer.

Geschreven door Rebecca Seunis

De politie hoopt dat andere verzamelaars alert zijn op aanbiedingen. “Is u recentelijk een bijzondere collectie zilveren munten aangeboden of kent u iemand die ons verder kan helpen, dan horen wij graag van u”, zo schrijft de politie op Facebook. De inbraak gebeurde op zaterdag 12 januari.