Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schuur uitgebrand in Oud-Gastel, woonwagen zwaar beschadigd Foto: Christian Traets/SV Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision

OUD-GASTEL - Een schuur aan de Koopmansstraat in Oud-Gastel is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand. Een naastgelegen woonwagen heeft daarbij grote schade opgelopen. In de schuur lag veel oud ijzer.

Geschreven door Ron Vorstermans

Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Op de melding kwamen vier brandweerwagens af.