Uitgebrand appartement in Oirschot: politie sluit brandstichting niet uit Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

OIRSCHOT - Aan de Moriaan in Oirschot is dinsdagavond brand uitgebroken in een van de woningen van een appartementencomplex. De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken. Een van de appartementen van het gebouw werd volledig in de as gelegd door het vuur. Een van de bewoners van dat pand vermoedt dat er opzet in het spel is.

Geschreven door Ron Vorstermans

Enkele bewoners zijn opgevangen, omdat ze de nacht niet in hun eigen huis konden doorbrengen. Alle bewoners van het complex moesten hun woning verlaten. Brandstichting

Hoewel de politie zegt nog steeds onderzoek te doen en geen uitsluitsel te geven over de oorzaak, claimt een van de bewoners van de uitgebrande woning dat er bij hem een brandend voorwerp op het balkon werd gegooid. De bewoner stelt al langere tijd te worden bedreigd door onbekende mannen. Volgens hem heeft hij dat al meermaals aangekaart bij de politie. Bij het pand vindt woensdagochtend nog steeds onderzoek plaats. De politie kan de claims van de man niet bevestigen.