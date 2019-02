Bredanaar geeft de Philharmonie een hele bijzondere, nieuwe harp

Het gloednieuwe instrument staat in de werkkamer van harpiste Marieke Schoenmakers. Zij is het instrument aan het inspelen en dat is zeker geen straf. "Elke dag denk ik wat fijn dat ik nu op zo'n mooi instrument mag spelen."









Wie om uitleg vraagt ("Waarom is deze harp zo mooi?"), wordt al snel ondergedompeld in een stroom van harpklanken. Marieke kan het niet uitleggen zonder met een brede grijns de snaren tot leven te brengen. Hoog, midden en laag... het is volgens haar allemaal in orde. "Het klinkt als een klok."

Harpen hebben nogal te lijden

Een concertharp ziet er tamelijk robuust uit maar ze hebben niet het eeuwige leven. Vooral het transport van de ene zaal naar de andere zaal met de daar bijhorende wisselende temperaturen en luchtvochtigheid eist z'n tol. Het hout gaat werken en de harp kan dan langzaam zo verbuigen dat het mechaniek niet meer goed werkt. Het kan een jaar of dertig duren maar op een gegeven moment is er een nieuwe nodig.

De nieuwe harp is op bestelling gebouwd in het Duitse atelier van Klaus Horngacher. Daar hangt een prijskaartje aan. Het orkest wil daar niet te veel over zeggen omdat de harp een gift is maar geeft aan dat je voor hetzelfde bedrag een Tesla model 3 ('plus wat accessoires') kan kopen. Met wat googelen kom je dan uit tussen de zestig- en de tachtigduizend euro.









Warm en helder

Marieke had een wensenlijstje in haar hoofd. Ze zocht een harp met een warme klank die ook nog helder genoeg is om met het orkest mee te kunnen spelen. Het was ook aan haar om te controleren of de nieuw gebouwde harp aan die eisen voldeed Bij dit soort opdrachten geldt dat een harpist die niet tevreden is het nieuwgebouwde instrument niet hoeft te accepteren.

"Hij klonk zo mooi," zegt ze nu, terugkijkend op dat moment. "Ik was eerder bang dat ik te snel ja had gezegd. Eigenlijk wist ik het al zeker na vijfentwintig seconden." En dan, lachend: "Maar dat is heel vaak zo; als je iets echt mooi vindt, weet je dat heel snel."

Op 22 februari wordt de nieuwe harp officieel in gebruik genomen met het Harpconcert in D van Joseph Haydn. Dat is tijdens een concert van de Philharmonie in het Bredase Chassétheater.