Megadrugslab Rijen: ook huis van verdachten gaat drie maanden op slot

RIJEN - Het huis van de twee verdachten van het megadrugslab in Rijen gaat per direct drie maanden op slot. Dat heeft burgemeester Jan Boelhouwer woensdag besloten. Ze hadden een enorm lab met duizenden liters grondstoffen. Nu blijkt dat ze ook thuis bezig waren met het maken van drugs.

De verdachten -een vader en zoon- produceerden harddrugs in hun huis aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen. Daarom gaat het huis tot 13 mei dicht.

Nog een lab thuis

De vondst van deze productielocatie is nooit bekend gemaakt en volgens de politie is er nog steeds een 'onderzoeksbelang' wat inhoudt dat er geen extra informatie wordt gegeven. Het enige wat wel bekend mag worden is dat er in het woonhuis een tussenstap werd gezet in de bereiding van synthetische drugs.

In het voorjaar van 2017 vond de politie in diezelfde straat ook al een opslag voor drugs maar dat was op een ander adres en had hier voor zover bekend niks mee te maken.

Smerig

Vader en zoon hadden te maken met het enorme speedlab in de Vincent van Goghstraat in Rijen dat half december is ontdekt. In bedrijfspanden daar hadden ze een garagebedrijf dat vermoedelijk als dekmantel diende voor de drugsfabriek, die deels in een kelder zat.

De politie gaf aan dat dit één van de grootste drugslabs van Brabant was van 2018. Het duurde dagen om het sterk vervuilde lab te ontmantelen.

Kort na de vondst zijn een vader (67) en zoon (37) opgepakt. Zij huurden het pand.



Bekijk hier de beelden van het drugslab: