Scouting in geldnood: tienduizenden euro’s verduisterd door penningmeester

VALKENSWAARD - Een oud-penningmeester van scoutingclub Dick van Toor in Valkenswaard heeft tienduizenden euro’s verduisterd. Het gaat volgens het Eindhovens Dagblad in elk geval om ‘meer dan 60.000 euro’. Omdat de vereniging zonder geld zit en voor 55.000 euro rekeningen heeft openstaan, wordt volgende week een crowdfundingactie gestart.

De voorzitter van de vereniging deed in november vorig jaar aangifte bij de politie, aldus de krant. De voormalige penningmeester had zich toen al zelf aangegeven. De oud-penningsmeester vertelde eerst thuis wat hij had gedaan aan zijn zoon en vrouw. De zoon bracht vervolgens het scoutingbestuur op de hoogte en droeg ook de boekhouding over.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak. Om hoeveel geld het precies gaat wil de scoutingclub niet delen.

Crowdfundingsactie

De verduistering kwam pas aan het licht toen de club het dak van het clubgebouw wilde vervangen. Toen bleek er geen geld te zijn voor een dergelijke verbouwing.

Volgende week zet het bestuur van de scouting een online crowdfundingactie op touw. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar de schuldeisers. Op dit moment heeft de vereniging voor 55.000 euro aan rekeningen openstaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Alle huidige activiteiten op de agenda van de scouting gaan overigens gewoon door.