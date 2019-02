Koning brengt verrassingsbezoek aan scharrelondernemers Breda

Alleen een paar mensen, betrokken bij de organisatie, wisten dat de koning op bezoek kwam. De rest ging ervan uit dat ze wat over hun onderneming zouden vertellen tegen de burgemeester. En dus was de verrassing groot toen ineens koning Willem-Alexander op de stoep stond. De koning maakte met iedereen een ontspannen praatje.





Koning Willem-Alexander bezocht de scharrelondernemers in Breda





LEES OOK: Voorbeeld voor Nederland: Breda laat mensen in de bijstand hun eigen onderneming opzetten

De koning sprak met de scharrelondernemers over hun ervaringen en over wat coörporatie De Vrije Uitloop voor hen betekent. Ook had hij gesprekken met de initiatiefnemers en de gemeente Breda. De gemeente steunt het project. "Breda heeft 4500 mensen in de uitkering, dit is niet voor allemaal de oplossing," vertelde wethouder Boaz Adank.

LEES OOK: Geld verdienen in de bijstand mag in Breda: scharrelondernemers lossen eerste schuld af

De scharrelondernemers zijn nu zo’n zes jaar bezig. Het initiatief komt van Erna Smeekens en Hans Udo. Smeekens mocht de koning rondleiden. Ze merkte dat hij oprecht geïnteresseerd was: "Dat merkte ik aan de vragen die hij stelde. Hij had zich echt ingelezen."

"Er hangt een stigma op ondernemen vanuit de bijstand. Maar deze mensen doen weer mee in de maatschappij. Als ze structureel meer verdienen dan hun uitkering, stappen ze uit de coöperatie", vertelde Smeekens aan de koning.





Erna Smeekens vertelt de koning over de Bredase scharrelondernemers





Energetisch therapeut

De Vrije Uitloop in Breda heeft nu elf ondernemers, variërend van een tuinier tot een ontwerper tot een energetisch therapeut. Zij mochten zich allemaal vanachter een tafeltje aan de koning presenteren. "Het voelde helemaal niet gek", zegt Esther Moelands. Ze bouwt vanuit de coöperatie websites: "Het was vertrouwd en hij was zeker geïnteresseerd."

Bij tuinier Monique Kooy sprak de koning over een tuintje dat ze had meegenomen. "En hij vroeg wat de coöperatie voor mij betekent. Ik vertelde dat ik daardoor vrij kan ondernemen. Dat ik mezelf kan zijn. Dankzij de coöperatie bloei ik op."

Reactie Koning

De koning zei na afloop dat hij de verhalen van de scharrelondernemers inspirerend vond.: "Veel mensen melden zich aan bij het Oranjefonds, maar weinig komen er doorheen. Dus we weten dat het goede mensen zijn. Ik vond het heel bijzonder."

Van Dale

Het Bredase initiatief is op allerlei plekken overgenomen: Nederland heeft nu 21 coöperaties van scharrelondernemers. Smeekens: “Het woord scharrelondernemer staat zelfs in de Dikke Van Dale.”