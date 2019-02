Ook al kijkt hij liever televisie, voor fanaat Frans Driesens is het elke dag Wereldradiodag

De meeste apparaten moeten even opwarmen voordat ze op gang komen. Maar zelfs de Philips radio uit 1928 - een massief meubel van ijzer en eboniet met bovenop een eigen antenne - laat na korte tijd iets horen. "Dit is een programma uit Londen." Krakend en met wat lichte ruis op de lijn komt de stem van de Engelse presentator het museum binnen. "Dit ontvangen we op de lange golf. Die gaat de hele wereld over. De Engelsen houden daarvan, want zo kunnen ze ook in andere werelddelen de engelstaligen bereiken."





Radio met lamp-ontvanger

Frans was acht jaar toen hij zijn eerste radio bouwde. "Mijn oom hielp me." Ze gebruikten een lamp-ontvanger zodat ze de Hilversumse zenders konden binnenhalen. "Ik lag vaak stiekem in bed te luisteren, als de meeste kinderen al sliepen."

"Ik ben een techneut", zegt Frans. Zijn interesse ligt vooral in de techniek en de ontwikkeling van de radio. "De radio heeft ervoor gezorgd dat de wereld dichterbij kwam." Dat het op 13 februari Wereldradiodag is, gaat volledig aan hem voorbij. "Ik ben geen radioluisteraar. Ze draaien mijn muziek niet en voor de ontspanning kijk ik liever televisie."

Het Radio Amateur Museum in Reusel is iedere eerste zondag van de maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur.