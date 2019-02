Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Helmond en provincie moeten zes ton betalen voor opruimen lekkende vaten (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

HELMOND - De gemeente Helmond en de provincie moeten samen opdraaien voor de kosten van het opruimen van 700.000 liter gevaarlijke afvalstoffen. Eind 2016 moesten er per direct vaten met chemische vloeistof worden opgeruimd bij het bedrijf Bruekers Metaalrecycling in Helmond. Het blijkt niet mogelijk de kosten, ruim 630.000 euro, te verhalen op de eigenaar van dat bedrijf, want de man is failliet.

Geschreven door Ron Vorstermans

De kosten worden daarom eerlijk verdeeld, zo is twee jaar na de vondst van de stoffen door de provincie en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond besloten. De gemeente Helmond en de provincie betalen ieder ongeveer 318.000 euro. "Het heeft geen zin om energie te steken in een het verhalen van de kosten. Er valt eenvoudigweg niets te halen. Ook voor andere overheden niet", zo schrijft de gemeente. De veroorzaker blijkt zich ook op andere plekken in ons land schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare milieudelicten. Gevaarlijke stoffen gevonden

Aan de Lage Dijk in Helmond werd jarenlang 700.000 liter aan gevaarlijke stoffen opgeslagen in vaten. De partij werd in augustus 2016 ontdekt, nadat enkele medewerkers van het naastgelegen bedrijf Matrho Metals ziek waren geworden van de afvalstoffen, die uit de vaten waren gelekt en de vloer zelfs begon op te lossen. Het duurde weken voor alle vaten en de gelekte stoffen waren opgeruimd. Matrho Metals moest noodgedwongen verhuizen na de vondst van de afvalstoffen. De afvalstoffen komen uit de ijzer- en zinkindustrie. De exacte samenstelling van de vloeistoffen was lang niet bekend.