Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eis: 6 jaar cel voor overval op Jumbo en overval op woning in Steenbergen De Jumbo in lage Zwaluwe werd in 2017 overvallen. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision.

BREDA - Een man die in oktober 2017 de Jumbo in Lage Zwaluwe zou hebben overvallen, moet als het aan de officier van justitie ligt zes jaar de cel in. Volgens de officier is de 20-jarige inwoner van Werkendam ook schuldig aan een woningoverval in Steenbergen, zo werd woensdagmorgen gezegd tijdens de zitting bij de rechtbank in Breda.

Geschreven door Malini Witlox

Bij de overval op de supermarkt was nog een andere man betrokken. Ze gingen brutaal te werk en kwamen het gesloten pand 's avonds binnen door aan te bellen. Nadat de mannen binnen werden gelaten, werden de twee aanwezige medewerkers bedreigd met een stroomstootwapen en een mes. Er is in verband met de overval een andere man gehoord, maar deze zaak is geseponeerd, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd weten.



Ook bij de overval in Steenbergen was een andere man betrokken. Zijn mogelijke aandeel wordt nog beoordeeld, aldus het OM. De verdachte uit Werkendam stond verder terecht voor de overval op een huis in Woudrichem. Hij zou hierbij gedreigd hebben de baby van de ouders mee te nemen als er niet meegewerkt werd. Het OM eiste hiervoor vrijspraak, omdat dit niet kon worden bewezen. Over twee weken doet de rechter uitspraak.