‘Niet in negatieve sfeer blijven hangen', TOP Oss moet door na valse start 2019 en supportersactie

“Ik schrik niet snel, maar dit verwacht je niet. Zeker niet in een kleedkamer”, zegt middenvelder Bryan Smeets over de actie van de supporters. Trainer Klaas Wels is ook weer bijgekomen na afgelopen weekend. “De supporters waren oprecht bezorgd en zijn betrokken bij de club. Dat waarderen we. De mensen hebben hun hart kunnen luchten.”

Die bezorgdheid kwam voort uit de slechte resultaten die TOP Oss de laatste weken behaalt. Ondanks een keurige tiende positie in de Keuken Kampioen Divisie, waren de fans uit Oss niet blij na de 1-3 nederlaag in eigen huis tegen MVV. Dat betekende alweer de vierde nederlaag in de laatste zes wedstrijden. De laatste overwinning wist TOP Oss te behalen op bezoek bij Dordrecht.

Doelpunten voor en tegen

Volgens Wels is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen, al kan de trainer wel een mogelijke oorzaak aanwijzen. Zo geeft hij aan dat Huseyin Dogan en Bryan Smeets goed waren voor 21 van de dertig doelpunten in de eerste seizoenshelft. “Die vinden op dit moment wat minder makkelijk het net. En we krijgen daarbij ook meer doelpunten tegen. Dat is simpel te concluderen, maar het is moeilijker om het op te lossen.”

“We moeten er voor zorgen dat we niet in deze negatieve sfeer blijven hangen”, zegt Smeets. "Als wij drie punten pakken staan we ineens zesde. Je moet punten pakken, dan komt het vertrouwen terug." Het doel van TOP Oss blijft om mee te doen om de play-off plekken. "Dat is moeilijk genoeg, maar daar gaan we wel voor", zegt trainer Wels. "Het zou voor ons een prijs zijn."

Contract

De trainer van TOP Oss is met de directie aan het praten over de verlenging van zijn contract. "Ik heb het ontzettend goed naar mijn zin en ik zou hier best willen blijven. De gesprekken zijn gaande, dus ik ga ervan uit dat de directie dan ook tevreden is met mijn functioneren."