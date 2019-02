Liefdesfrasen op Tilburgse liefdesmuur: 'Ik houd van Tilburg, ondanks de veranderingen'

De muur is er voor het derde jaar. Maar vorig jaar was hij even niet in het Tilburgse straatbeeld te vinden. "Dat vonden veel mensen jammer, gelukkig is hij weer terug", vertelt organisator Peerke Hessels blij.

En voor iedereen die nog wat op de muur gaat tekenen: geen haast. De komende weken staat het bouwwerk met schoolbordverf er nog. Hessels is overigens niet bang voor regen: "Dan komt er juist weer een beetje plek."

Valentijnsdag

13 februari lijkt een ideaal moment voor de opening van een liefdesmuur, maar Brunswijk wil het vooral wat breder zien. "Ik vind Valentijnsdag maar commercieel gedoe uit Amerika. Laten we gewoon wat meer liefde laten zien."