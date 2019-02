Michael van Gerwen in vorm op zoek naar tweede overwinning in Premier League tegen Mensur Suljovic

EINDHOVEN - Michael van Gerwen is het jaar 2019 zeer sterk begonnen. De mondiale nummer één won dit jaar al drie prijzen en won ook zijn eerste Premier League-wedstrijd vorige week tegen Michael Smith. De darter uit Vlijmen is zich ervan bewust dat hij in vorm is.

Dat Van Gerwen in vorm is bewijst hij door toernooien te winnen, maar toch ook door bijvoorbeeld een negendarter te gooien. Die gooide hij afgelopen weekend in Wigan in de wedstrijd met Jonny Clayton die Van Gerwen alsnog verloor.

In Glasgow gooit Van Gerwen donderdag de laatste partij van de avond. Deze keer is Mensur Suljovic de tegenstander. De Oostenrijker speelde vorige week gelijk tegen Chris Dobey, nadat Suljovic tegen een 5-1 achterstand aankeek.

Onderling

Van Gerwen en Suljovic stonden één keer eerder tegenover elkaar in de Premier League. Dat was vorig jaar tijdens speeldag tien. ‘Mighty Mike’ won toen met 7-4. De darter uit Vlijmen had vooral tijdens zijn eerste confrontaties moeite met de Oostenrijker. Zo verloor hij de eerste twee onderlinge partijen, waaronder één wedstrijd op het WK van 2011. Na die pijnlijke nederlaag verloor Van Gerwen nog maar twee keer van Suljovic.

Van Gerwen blikt in gesprek met de PDC nog even terug op zijn eerste gewonnen wedstrijd tegen Michael Smith. "Ik was heel blij dat ik die eerste partij won van Smith. Het zou heel anders zijn als ik die wedstrijd gelijk had gespeeld."

Zonder topper Gary Anderson verwachten veel dartkenners dat Van Gerwen met twee vingers in zijn neus zijn vijfde Premier League-titel in de wacht gaat slepen, maar Van Gerwen is daar zelf niet zo zeker van. "Ook zonder Anderson wordt het gewoon een heel moeilijk seizoen. Ik ben geheel gefocust om mijn beste niveau te laten zien en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen om ook dit jaar bovenaan te eindigen."

