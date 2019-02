Deel dit artikel:













Dierenpark Zie-Zoo verwelkomt baby tapir Yoep: ‘Het was een verrassing’ Tapir Joep heeft een gestreepte vacht (Foto: Zie-Zoo).

VOLKEL - In dierenpark Zie-Zoo in Volkel is begin februari een Zuid-Amerikaanse tapir geboren. Het beestje heet Yoep. Het was een verrassing voor het dierenpark, want op het laatst kwamen ze erachter dat het vrouwtje zwanger was.

Geschreven door Eva van der Weele

Bij de dierentuin waren ze ervan uitgegaan dat de mannelijke tapir nog niet zo’n interesse had in de dames, maar dat is toch anders gelopen. Een tapir wordt na 13 maanden pas geboren. Geboren in pyjama

Yoep is geboren in een pyjama. Het beestje heeft een streepjesachtige vacht. Alle tapirs worden zo geboren, maar na een halfjaar zijn de strepen alweer verdwenen. Yoep loopt rond in het binnenverblijf en is al te bewonderen. Een tapir is te herkennen aan zijn slurfje. Tapirs zijn in de natuur erg schuw en worden bedreigd door ontbossing en de jacht.