Koopje: Frituur waar kroketten van ambtenaren Werkendam in gebakken werden of bronzen beeld Beatrix Wie wil de dubbele frituur kopen? Foto: onlineveiligmeester.

WERKENDAM - Altijd al een bronzen beeld van prinses Beatrix willen hebben of de dubbele frituur waar ooit in de kantine de kroketten voor de Werkendamse ambtenaren in werden gebakken? Sla dan nu je slag! Alles moet weg!

Geschreven door Malini Witlox

Na de fusie van de drie gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem, is het gemeentehuis in Werkendam leeg komen te staan. Een online veilingbedrijf veilt nu alle kantoormeubels en de horeca-inventaris. Van barkrukken tot oranje fauteuils en van planten tot beamers. De inventaris wordt sinds woensdag aangeboden. Overal kan op geboden worden met een startbedrag van 10 euro. Eerst zien wat je koopt? Maandag 18 februari van 14.00 tot 15.00 kun je in het raadhuis komen kijken. Komt dat zien!