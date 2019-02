Jong PSV-coach Dennis Haar vertrekt na dit seizoen om verder te gaan als assistent bij FC Utrecht

EINDHOVEN - PSV moet op zoek naar een nieuwe trainer voor Jong PSV. De huidige trainer, Dennis Haar, heeft namelijk besloten om te stoppen na dit seizoen. Haar gaat John van den Brom assisteren bij FC Utrecht.

Dat melden beide clubs woensdagmiddag. PSV was tevreden over het werk van Haar, zo laat technisch manager John de Jong weten. "Dennis verricht bij ons uitstekend werk, maar we hebben respect voor zijn keuze." Haar werkte eerder al drie jaar samen met Van den Brom bij AZ.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Haar was de afgelopen twee seizoenen de eindverantwoordelijke van het beloftenteam van PSV. De trainer moest als het ware spelers beter maken om te stap naar het eerste team te kunnen maken. Doordat Jong PSV in dienst staat van PSV 1, moest de oefenmeester het vaak doen met verschillende selecties. Desondanks eindigde Haar met Jong PSV afgelopen seizoen op een keurige vijfde plek in de eerste divisie.

Talenten

"We zijn erg tevreden over Dennis", zegt De Jong op de website van PSV. "Hij laat zien dat opleiden en presteren samen gaan. Met zijn staf speelt hij een belangrijke rol in de doorstroming van talenten naar de A-selectie, maar daarnaast moet er ook zoveel mogelijk gewonnen worden. Het is immers profvoetbal", doelt de technisch manager op de huidige vierde plek in de eerste divisie.

PSV gaat nu op zoek naar een vervanger van de 42-jarige Haar.