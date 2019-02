Deel dit artikel:













Voetgangster zwaargewond na botsing met auto bij milieustraat in Eindhoven Foto: Dave Hendriks

EINDHOVEN - Een vrouw is woensdagavond rond half zeven zwaargewond geraakt na een botsing met een auto op de Lodewijkstraat in Eindhoven. Volgens de politie heeft zij ernstig hersenletsel opgelopen en verkeert zij in levensgevaar.

Geschreven door Linda Bak

De weg was volledig afgesloten ter hoogte van de uitgang van de milieustraat. Traumahelikopter

Een traumahelikopter is naar een parkeerplaats bij de A58 afslag Best gevlogen. Het slachtoffer werd met de ambulance naar de traumahelikopter gebracht. Hier zal zij verder behandeld worden door het medisch team van de traumahelikopter.