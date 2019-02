Deel dit artikel:













Man rijdt boom uit de grond in Hedikhuizen Foto: Foto Persbureau Midden Brabant Foto: Foto Persbureau Midden Brabant

HEDIKHUIZEN - Een automobilist heeft woensdagavond een boom uit de grond gereden op de Groenstraat in Hedikhuizen in de gemeente Heusden. De auto zat volledig in de kreukels. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Geschreven door Linda Bak

De auto botste in totaal tegen twee bomen aan om vervolgens aan de andere kant van de weg tot stilstand te komen. De weg lag vol met brokstukken van de auto. De bestuurder moest mee naar het politiebureau voor een ademtest.