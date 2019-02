Deel dit artikel:













Automobilist verliest macht over het stuur, auto belandt op zijn kant Foto: Toby de Kort/De Kort Media

BERGEN OP ZOOM - Een auto is woensdagavond tegen een lantaarnpaal gebotst en kwam daarna op zijn zijkant tot stilstand in Bergen op Zoom. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Pasteurlaan werd afgesloten door de politie.

Geschreven door Linda Bak

De automobilist verloor de macht over het stuur waardoor hij tegen een lantaarnpaal aanreed. Door de klap belandde de auto op zijn kant. Vloeistoffen

Er lag glas op de weg en er lekte vloeistoffen uit de auto. Daarom besloot de politie de weg volledig af te sluiten voor bergingswerkzaamheden.