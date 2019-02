Rembrandt van Rijn opent tentoonstelling over Rembrandt van Rijn: 'Kreeg een appje'

BERGEN OP ZOOM - Het is een bijzondere dag voor onze eigen Rembrandt van Rijn uit Bergen op Zoom. Hij mag namelijk naar het Rijksmuseum in Amsterdam om samen met 203 andere Rembrandts de nieuwe tentoonstelling met werken van de schilder te openen.

Enkele weken geleden plaatste het Rijksmuseum een oproep aan alle Rembrandts in Nederland. Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar presenteert het museum de tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’. Een overzichtstentoonstelling van alle schilderijen, prenten en tekeningen uit de collectie van de schilder. En wie kunnen die collectie beter openen dan alle Rembrandts van Nederland?

Bezoekje aan het Rijksmuseum

“Ik kreeg een appje van vrienden, dat ik me moest aanmelden”, vertelt Rembrandt uit Bergen op Zoom. En zo geschiedde. Donderdagmiddag vertrekt hij naar Amsterdam om daar de tentoonstelling te openen. “We gaan via een T-shirt dat we hebben gekregen de tentoonstelling openen. En daarna gaan we met z’n allen op de foto bij de Nachtwacht.”

Zelf heeft onze Rembrandt niet zoveel met schilderen. Hij werkt als exportmanager in de sokkenbrache. “Ik ken de werken van Rembrandt wel een beetje, doordat ik dezelfde naam heb. Maar ik moest goed nadenken of ik de werken ooit in het echt gezien heb. Volgens mij zijn we er met onze havo-klas ooit geweest, maar toen zijn we waarschijnlijk weer snel naar buiten gerend om te stad in te duiken.”

“Ik ben in ieder geval benieuwd naar de werken en ik heb zin om te gaan kijken.”