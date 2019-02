Big Brother terug op tv? Ruud-effe-knuffelen-Bernard weet het zo net nog niet

We smulden er twintig jaar geleden van, Big Brother, ontwikkeld door John de Mol en Paul Römer. Veronica zond het programma dagelijks uit. Het concept: twaalf mensen werden bijna honderd dagen opgesloten in een huis. Camera's registreerden alles wat er gebeurde. Deelnemers nomineerden elkaar voor een vertrek en vervolgens was het aan de televisiekijkers om elke twee weken te bepalen wie er naar huis moest.

Bart en Sabine (seizoen 1) die het ervan namen onder de dekens, Kelly (seizoen 3) die in bed belandde met Andries om pas daarna te vertellen dat ze transseksueel is, we vraten de verwikkelingen in het Big Brother-huis. En na seizoen 1 hielden we van blonde knuffelbeer Ruud uit Breda. Zijn uitspraak 'Laat je niet gek maken' adopteerden we massaal. Naar de finale van het eerste seizoen keken 3,5 miljoen mensen. Zij zagen hoe niet Ruud, maar Bart ervandoor ging met 250.000 euro.

'Schei toch uit man!'

En nu heeft Endemol Shine dus aan NRC laten weten de wens te koesteren Big Brother terug te laten keren in Nederland. Ruud Bernard in Omroep Brabant-programma Brabants Bont: "Hoe komen ze daar nou toch weer bij? Ik ben sinds dat nieuws platgebeld door radio- en televisiestations die opnamen wilden maken. Maar schei toch allemaal uit joh, het is 20 jaar geleden man."

Luister het gesprek met Ruud in Brabants Bont en lees verder:

Ruud weet zo net nog niet of Big Brother opnieuw een succes wordt

De rentree zou komen in een ander tijdperk. "Toen had je nog bijna geen mobiele telefoons en laptops, geen social media. Maar alles weten ze nu al van elkaar." Ruud weet dan ook zo net nog niet of Big Brother opnieuw een hit zou worden. "Ik heb mijn twijfels hoor. Twintig jaar geleden was het echt iets nieuws. Het was baanbrekend voor heel veel mensen. Maar ik vraag me af of het een kans van slagen heeft."









'Er zal geschoven moeten worden'

Hij voegt eraan toe: "Het zou misschien wel leuk zijn om na twintig jaar al die mannen weer te verzamelen." Of Ruud er oren naar heeft om nog eens in het Big Brother-huis te stappen? "Ik ben altijd een zachtmoedige Brabander geweest, maar die kan ook z'n tanden laten zien. dan zal er toch over financiële zaken gepraat moeten worden." Want rijk werd Ruud er in 1999 niet van: "Het enige dat ik gekregen heb is een schouderklopje van John de Mol, zo van: goed gedaan Ruud."

Is Ruud dan zo keihard geworden? Hij knuffelt toch zeker nog wel graag? "Ja hoor, ik heb een hele leuke vriendin. Er wordt flink geknuffeld, zeker in het weekend!"