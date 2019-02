Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Blind date in Efteling: 20 minuten varen met 'liefde van je leven' Stap met je blind date in het bootje (Foto: Efteling)

KAATSHEUVEL - Stap je vandaag niet in het liefdesbootje, maar zou je dat wel graag willen? In de Efteling kan het! Op Valentijnsdag kun je je aanmelden voor een ‘slowdate’ in de Gondoletta. Zaterdag 16 maart stap je dan met een blind date in het (liefdes)bootje en vaar je twintig minuten met misschien wel de liefde van je leven.

Geschreven door Marlou van den Broek

Tachtig singles krijgen de kans om met iemand in het bootje te stappen die hij of zij niet kent. Als je dit wel wat lijkt, staan je eerst een paar vragen te wachten. 'Wat is het indrukwekkendste moment van je leven?’, ‘Wat zijn je hobby’s?’, en ‘Wat is het gekste dat je in je leven hebt gedaan?’. De Efteling matcht je dan aan de geschikte persoon. Aanmelden kan tot en met 18 februari. Iemand beter leren kennen

“Normaal doe je een speeddate van twee tot drie minuten, maar nu kun je iemand twintig minuten lang leren kennen. Een soort slowdaten dus”, legt Nina Hawinkels van de Efteling uit. “Vorig jaar hebben we een sprookjesdate georganiseerd en toen zijn er hier en daar wel wat liefdes ontstaan.” Wie weet slaan de vonken zaterdag ook wel over… En leven ze nog lang en gelukkig.