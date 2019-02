8 vragen aan Demi, de Tilburgse verleidster uit Temptation Island

TILBURG - Uitgerekend op de de dag van de liefde begint vanavond een nieuw seizoen van Temptation Island. Het is het elfde seizoen waarin vier stellen hun relatie testen, terwijl ze door vrijgezelle mannen en vrouwen worden verleid. Eén van die verleidsters is Demi van den Hoof uit Tilburg, maak kennis met haar!

Demi is 23 jaar oud en werkt als barvrouw in Club Fix, die nu tijdelijk gesloten is. Ze heeft een tijdje toerisme en recreatie gestudeerd, maar is daar in haar laatste jaar mee gestopt om fulltime te gaan werken.

Op Instagram nodigde ze haar fans uit om vragen aan haar stellen. Wij kozen de leukste vragen aan haar voor je uit.

1. Hoe kwam je erop om mee te doen aan Temptation Island?

Ik lag in bed toen ik op Facebook een oproepje voorbij zag komen dat ze nog verleidsters zochten. 'Why the hell not'. Het is een ervaring die niemand me meer afpakt.

2. Is er iets nep aan je lichaam?

Ik doe eens in de zes maanden mijn lippen. En ik draag ook wel eens kleurlenzen.

Maak kennis met de collega-verleiders van Demi (die zie je als derde)

3. Hoe was het met al die meiden?

Ik heb de tijd van m'n leven gehad. Zou het zo allemaal over willen doen.

4. Wilde je altijd al meedoen?

Eerlijk? Nee, nog nooit over nagedacht.

5. Ben je bang dat je spijt krijgt als het wordt uitgezonden?

Ik heb niets gedaan waar ik zelf niet achter stond.

Vanaf 29 seconden zie je hoe Demi de mannen gaat verleiden.

6. Kwam jij wel eens tanken in Baarle-Nassau? Ik weet zeker dat ik jou al ergens van ken?

Nee! Ik heb geen auto!

7. Wat is sterrenbeeld?

Maagd. (Vinden wij als redactie heel toepasselijk)

8. Wat vonden je ouders ervan dat je meedoet?

Mijn familie is ruimdenkend en gaat met de tijd mee. En zolang ik blij ben, zijn zij het ook. Ik ben gewoon mezelf gebleven, dus wat ze normaal zien, zien ze ook op tv.

Roosendaals stel

Demi is niet de enige Brabantse die meedoet. Ook de Roosendaalse Milou en haar Belgische vriend Heikki verblijven twee weken op het eiland. Zij gaan kijken of hun relatie bestand is tegen al die verleidingen.

Het stel zie je vanaf 1:50 in de video hieronder.