Voor Hettie is Valentijn een zwarte dag, maar Cupido maakt dit goed met een roos

EINDHOVEN - Het wordt vandaag niet alleen maar warmer door het zonnetje, maar ook door alle liefde in Brabant. Cupido is deze Valentijnsdag de hele dag met het Brabants Buske op pad om de harten van mensen in de provincie sneller te laten kloppen. Niet met pijl en boog, maar met rozen.

De eerste roos is voor Joëlla Merkx (25). Ze werd verrast op haar werk in Veldhoven. Haar vriend Bjorn schreef: “Ik wil je verrassen omdat we afgelopen 19 december drie jaar bij elkaar waren. Je bent mijn steun en toeverlaat. Met mijn diabetes merk je wanneer het niet goed gaat met me.”

Joëlla zegt dat hij haar wel vaker verrast:







Cupido gaf de tweede roos aan Hettie van Gestel in Tilburg. De roos kwam helemaal uit Spanje, want haar dochter Ilse woont daar. Ilse wilde Hettie verrassen met de volgende boodschap: "Lieve mama, oma, we willen je op een speciale manier laten weten dat we onwijs veel van je houden. Dank je wel voor alles wat je gedaan hebt voor ons. We missen je heel erg. Fijne Valentijnsdag."

Voor Hettie is Valentijnsdag tegelijkertijd ook een zwarte dag. "Vijftien jaar geleden werd mijn man opgenomen in het ziekenhuis en hij is toen niet meer teruggekomen. Ik hou daarom niet zo van deze dag", vertelt Hettie. "Deze roos overvalt me, maar ik ben er heel erg blij mee. Ik mis haar ook, maar gelukkig bellen we elke dag."