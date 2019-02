Wie is Theo en waarom belandde de trouwring van zijn vrouw in de kettingkast van een paarse fiets?

BREDA - Een rammeltje in de kettingkast van een oude fiets, dat betekent meestal: schroefje los. Zo niet in Breda. Daar kwam tijdens het opknappen van fietsen voor kinderen die het thuis niet zo breed hebben, de trouwring van de vrouw van ene Theo uit een kettingkast tevoorschijn. En zo leverde het ANWB Kinderfietsenplan niet alleen blije kindergezichten op, maar ook een hele prangende vraag: wie is Theo?

Twee data waren voor Theo én de vrouw aan wie hij zijn ja-woord gaf belangrijk genoeg om in goud te laten graveren: 6 oktober 1962 en 12 november 1965. Ging Theo op die zaterdag in '62 op zijn knieën en stond hij op die half bewolkte vrijdag in '65 tegenover een stralende bruid? Zomaar wat vragen die rijzen bij het zien van de foto van de klassieke, eenvoudige gouden trouwring.

Een vrijwilliger die voor de ANWB fietsen aan het opknappen was, vond het sieraad in de kettingkast van een paarse damesfiets van het merk Union. Via Facebook is de ANWB nu op zoek: 'weet jij van wie deze ring is? Het zou mooi zijn als we de eigenaar op de dag van de liefde weten te vinden!'