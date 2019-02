Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bavaria in de fout met carnavalsposters? ‘Hoop dat ze nog verwisseld worden’ Krikkeldurp is toch echt geen Kuussegat (foto: Paul Post)

HANDEL / MARIAHEIDE - Is het een marketingstunt van Bavaria of toch een pijnlijke fout? In diverse plaatsen in Brabant zijn carnavalsposters opgedoken van de bierbrouwer waarbij dorpen de verkeerde carnavalsnaam is toebedeeld. Zo zijn Handel en Mariaheide opeens naar een naburig dorp vernoemd. "Ik hoop dat ze nog verwisseld kunnen worden."

Geschreven door Bert van Doorn

In Handel, oftewel Bergkneuterdijk, kunnen ze er wel om lachen. “De Waevers is een paar kilometer verderop. Wij zijn Kneuters en da’s toch wel wat anders. Maar dat zullen ze bij Bavaria toch ook wel weten”, aldus een oudere dame die met haar hond langsloopt. De poster weghalen hoeft voor haar niet. “Het was me nog niet eens opgevallen. Maar ik vier altijd hier carnaval en mensen uit Gemert komen nauwelijks hier naartoe, dus een beetje vreemd is het wel.” ‘Kuussegat slaat echt nergens op’

In Mariaheide, Krikkeldurp, lijkt de rivaliteit wat groter. “Met alles worden wij met Veghel verward, zelfs met ons adres. Dus die eigen naam met carnaval koesteren we. Dan slaat Kuussegat echt nergens op.” Zo denkt Luuk van Stiphout er ook over. Hij is de broer van Prins Thijs d’n Urste. “We kunnen het prima vinden met de Kuussegatters, maar we zijn het natuurlijk niet. Dan is het raar dat niet onze eigen dorpsnaam op die posters staat. Ik hoop dat ze nog verwisseld worden.” Nog geen reactie

Bierbrouwer Bavaria is gevraagd om een reactie maar heeft nog niet gereageerd. Wordt vervolgd.