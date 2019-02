Man (77) zwaargewond na val van dak

Deel dit artikel:













NUENEN - Een 77-jarige man is donderdagmiddag in Nuenen zwaargewond geraakt omdat hij van het dak viel. Een traumahelikopter werd opgeroepen en hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marlou van den Broek

Het huis van de zoon van het slachtoffer aan de Adriaan Rijkenstraat werd verbouwd, en de man wilde op het platte dak even een kijkje nemen naar de werkzaamheden. Hij kwam vervolgens door een onbekende reden ten val. Hij is er ernstig aan toe. De politie is bezig met een onderzoek naar het ongeluk.