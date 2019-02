Deel dit artikel:













Oud-directeur pandjeshuis Eindhoven gaat ruim twee jaar de cel in voor heling Er werd een inval gedaan bij het pandjeshuis (archieffoto: SQ Vision).

DEN BOSCH - De voormalig eigenaar van een pandjeshuis in Eindhoven gaat 29 maanden de cel in. Hij kocht gestolen spullen in en had zijn administratie niet op orde. Ook is hij door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor handel in cocaïne en valsheid in geschrifte bij de aankoop van een huis.

Geschreven door Maaike Cnossen

De 48-jarige man uit Mierlo werkte samen met zijn dochter in het pandjeshuis. Zij krijgt een celstraf van twee maanden en een taakstraf van 216 uur. Als ze weer de fout in gaat, hangt haar een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd. De vader en dochter mogen ook allebei vijf jaar niet in een pandjeshuis werken. Het oude pandjesbedrijf van het tweetal krijgt een boete van 36.800 euro. Klanten bekend bij politie

Het bedrijf werd in 2015 door het Openbaar Ministerie en de politie onder de loep genomen. Bij een controle bleek dat veel klanten bekenden van de politie waren op het gebied van diefstal. Ook lagen er spullen die bij inbraken waren meegenomen. LEES OOK: Pandjeshuis spil in grote heling- en witwaszaak, 45-jarige Eindhovenaar aangehouden Het OM wilde dat de man vijf jaar celstraf kreeg. “Het was een helershol voor criminelen die dit pandjeshuis gebruikten als een soort pinautomaat waar ze geen pinpas, maar een gestolen goed geld nodig hadden om geld te krijgen,” zei de officier van justitie bij het bepalen van de eis. Gegevens fout genoteerd

Bij het opkopen van gebruikte goederen, zijn handelaren verplicht een goede administratie bij te houden over de artikelen en de aanbieders daarvan. Dit bleek bij het pandjeshuis in Eindhoven niet in orde te zijn. Burgerservicenummers werden niet goed genoteerd en er werd slecht bijgehouden met welk document een klant zich legitimeerde. LEES OOK: 'Zat mijn trouwring er ook bij?', politie platgebeld na inval bij verdachte van massale heling De vrouw van de oud-directeur heeft ook een taakstraf van 135 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Zij was niet betrokken bij het pandjeshuis, maar het gezin deed wel alsof dit zo was bij de aankoop van hun huis in Mierlo. Het drietal leverde stukken aan waarin stond dat de vrouw ook eigenaar was en salaris ontving vanuit het bedrijf om zo een hypothecaire lening te krijgen.