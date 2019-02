Arnaut Danjuma Groeneveld moet rentree opnieuw uitstellen: 'Missen hem nog enkele weken'

BRUGGE - De blessure waar Arnaut Danjuma Groeneveld uit Oss al langere tijd mee kampt, is nog steeds niet verholpen. De snelle buitenspeler van Club Brugge en het Nederlands elftal zou eigenlijk eind januari zijn rentree kunnen maken, maar volgens de trainer van Club Brugge moeten de fans nog wat langer geduld hebben totdat Danjuma weer kan spelen.

"Zoals hij de eerste twee maanden speelde, was hij voor ons wat Neymar is voor Paris Saint-Germain en wat Mo Salah is voor Liverpool'', aldus Ivan Leko, de trainer van Club Brugge die met zijn ploeg donderdagavond in de Europa League tegen Red Bull Salzburg speelt.

De fans van de Belgische topclub wachten al lang op de Ossenaar. Maar een snelle rentree zit er nog niet aan te komen. "Zijn afwezigheid is jammer, maar tegelijk een kans voor andere jongens. Hij was enorm bepalend voor ons en dat missen we, maar we gaan er niet over huilen. Ik hoopte hem begin februari te verwelkomen, maar we zullen hem nog enkele weken moeten missen.”

Tekst gaat door onder de Instagrampost.

Indruk

Arnaut Danjuma kwam in de zomer over van NEC en maakte in zijn eerste maanden direct veel indruk bij Club Brugge. De 22-jarige buitenspeler scoorde aan de lopende band en debuteerde voor het Nederlands elftal.

Tijdens zijn tweede interland tegen België, raakte Danjuma geblesseerd aan zijn enkel. Dat gebeurde op 18 oktober en het duurt dus nog even voordat hij weer aan spelen zal toekomen.