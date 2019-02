Stralende zon op Valentijnsdag en het wordt nog beter [FOTO'S]

Ook donderdagavond blijft het nog even lekker weer, tot de zon ondergaat. "Dan wordt het al snel koud", waarschuwt MeteoGroup. "Het gaat dan richting het vriespunt, op sommige plaatsen kan het zelfs -3 of -4 graden worden."

'Prachtig weer'

De komende dagen krijgen wij vergelijkbaar weer, zon dus. "Ook vrijdag wordt het weer prachtig. Het lijkt erop dat de 15 graden wordt aangetikt. Ook in het weekend blijft het goede weer aanhouden. In het zuiden van Brabant kan het zondag zelfs 16 graden worden."





Vanaf maandag wordt het wel wat minder, vertelt MeteoGroup. "Er komt een klein beetje bewolking, dinsdag is nog even afwachten. Het is vrij onzeker wat het dan gaat worden. Daarna wordt er weer rustig voorjaarsweer verwacht."

Weerfoto's

Veel lezers stuurden ons hun mooiste weerfoto's. Een kleine selectie:

Krokussen in Gilze. (foto: Jolanda Pelkmans)





Blauwe lucht in Oirschot. (foto: Peter van der Schoot)





Een zonovergoten Valentijnsdag in Waalwijk. (foto: Martha Kivits)





Lenteachtig weer in Wernhout. (foto: Corina Magielse)





Bloeiende narcissen in Breda. (foto: Erald van der Aa)





Genieten van het mooie weer in Waalwijk. (foto: Martha Kivits)