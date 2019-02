Weg weer open na ongeluk bij Bergen op Zoom-Zuid, uur vertraging

BERGEN OP ZOOM - De snelweg A4 richting Rotterdam is weer open. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid staat nog een file van 7 kilometer. Er is nog een vertraging van ruim een uur.

Op de A4/A58 richting Rotterdam en Roosendaal was de weg aan het begin van de avondspits dicht. Er was een ongeluk gebeurd.









Veel automobilisten vanuit Antwerpen hadden al last van file. In België was de E19 Antwerpen richting Breda kort voor dit ongeluk dicht. Het verkeer richting Breda werd daardoor omgeleid via Bergen op Zoom.

Raamsdonksveer

Op de A59 bij Raamsdonksveer is ook een ongeluk gebeurd. Een motorrijder is daar onderuit gegaan.