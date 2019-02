Oude bloemen weggooien vindt Izis (4) 'maar stom', dus maakt ze er boeketjes van

Het idee begon in de zomer. Izis en haar moeder Laurie liepen in de Albert Heijn aan de Kamperfoelielaan in Eindhoven, waar het vol stond met afgeprijsde boeketten. Ze vroeg toen aan haar moeder: "Wat doen ze dan als die bloemen over de datum zijn?" "Weggooien", antwoordde haar moeder.

Dat vond Izis maar niets: "Dat vond ik stom, dan kunnen we er toch mooie boeketjes van maken." Haar moeder vond dat een goed idee, maar dan zou wel het hele huis vol boeketjes staan. Dus kwam Izis met een nieuwe oplossing: "We kunnen ze toch bij ouderen bezorgen!" De bedrijfsleider was meteen enthousiast en inmiddels heeft ze al meer dan zestig opgefriste boeketten rondgebracht op haar bakfiets.

Bekijk de video en lees verder.

Ambassadeur in de dop

De Lions Club las over het verhaal van Izis en zocht contact met de supermarkt. Donderdag werd ze verrast met een Lions Mini Award en... een leeuwenknuffel. Een grote verrassing voor zowel Izis als haar moeder, die er vrij nuchter onder blijft: "Wij vinden het gewoon mooi om te doen. We houden van bloemen en oude mensen. Als je een rondje meegaat zie je wat voor liefde je daar voor terug krijgt."

Toch overheerst voornamelijk de trots bij Laurie: "Ik krijg er een brok van in mijn keel. Jeetje ja, pas 4 jaar, we maken onze borst nat voor de toekomst."

Izis en haar moeder hopen dat meer kinderen hun voorbeeld gaan volgen. Izis' vriendinnetjes helpen in ieder geval al mee. Ze zijn nu bezig om twee andere filialen te overtuigen hun oude bloemen af te geven en ook een school wil mee gaan helpen die bloemen te herschikken tot nieuwe boeketten.