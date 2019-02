Valentijn Valentijn verklaart de liefde aan Helmond Sport

HELMOND - Als kind word je fan van een club en na verloop van tijd gaan supporters echt van hun club houden. Aangezien het Valentijnsdag is, vroegen we Valentijn Valentijn om zijn ideale voetbalelftal samen te stellen, van spelers van wie hij houdt. En dat elftal bestaat louter uit Helmond Sport-spelers. "Op dit moment heb ik geen relatie, maar als die er wel komt moet ze begrijpen dat ik gewoon naar Helmond Sport ga."

Valentijn gaat al sinds zijn negende naar Helmond Sport en sindsdien is de liefde voor de Brabantse club niet meer weggegaan. "Mijn vader nam me toen mee en sindsdien is alles gestart. Het is gewoon zo gezellig bij de club, je leert mensen kennen en het is super leuk om verslag te doen bij de club", doelt Valentijn op zijn werkzaamheden als commentator van Omroep Helmond.

Hij houdt van de club, maar het is niet zo dat zijn toekomstige vriendin per definitie voor Helmond Sport hoeft te zijn. "Op dit moment heb ik geen relatie, maar als die er wel komt moet ze begrijpen dat ik gewoon naar Helmond Sport ga."

Houden van

Dit seizoen presteert zijn club niet goed. Helmond Sport staat op een teleurstellende negentiende plek, waardoor het niet meevalt om supporter te zijn. "Maar dat weet je toch in je achterhoofd als je fan bent van Helmond Sport", zegt Valentijn. "We verliezen vaker dan dat we winnen, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik van deze club houd."

Bekijk hieronder de favoriete Helmond Sport-spelers van Valentijn Valentijn:

Doelman: Rein van Duijnhoven

Verdediging: Guus Joppen, Alexsandar Bjelica, Hans Meeuwsen, Berry van Aerle

Middenveld: Hans Vincent, Jeffrey Kooistra, Jurgen Streppel

Aanval: Dennis Gerritsen, Peter Hofstede, Frank Weijers